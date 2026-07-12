Жительница Кузбасса лишилась 6 млн рублей, проголосовав за благоустройство двора

Фото: архив КП. Фото: Анастасия Осипова. Перейти в Фотобанк КП

В Кузбассе за неделю от мошенников пострадали 24 человека, общая сумму ущерба составила более 10 млн рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Кузбасса.

Самый крупный перевод аферистам совершила жительница Междуреченска – 6 млн 440 тысяч рублей. Она прошла по ссылке в мессенджере, чтобы проголосовать за благоустройство двора. После этого ей поступило сообщение о взломе аккаунта на портале «Госуслуги». Затем псевдосотрудники Казначейства и ФСБ убедили пострадавшую перевести все деньги на «безопасные счета» и переедать курьерам, что женщина и сделала.

Ранее мы писали, что кузбасский школьник разбил окно в горящем доме, чтобы спасти друга из огня, а также на въездах в Кемерово оборудовали пункты досмотра грузовиков.