Борец из Новокузнецка выиграл живого барана в соревнованиях по корэш

Фото: Культура Кузбасса / МАХ.

В Кузбассе в шестой раз прошел Международный шахтерский Сабантуй – его участниками стали более 27 тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе АПК.

Мероприятие по традиции состоялось в Зенковском парке Прокопьевска. Почетными гостями праздника стали представители Республики Татарстан во главе с председателем Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по экономике, инвестициям и предпринимательству Рягатом Хусаиновым. К торжеству также присоединились делегаты из Томской области, ДНР и ЛНР.

В рамках Сабантуя прошли фестиваль национального платка и косоворотки, конкурс тюбетейки, конное шоу «Конкур» и состязание по борьбе корэш». Звание «Лучший батыр Кузбасса» в этом году завоевал борец из Новокузнецка Василий Шолохов. В качестве трофея он получил живого барана.

Кульминацией праздника стала масштабная концертная программа «Сабантуй. Традиции единства».

Ранее мы писали, что кузбасский школьник разбил окно в горящем доме, чтобы спасти друга из огня, а также на въездах в Кемерово оборудовали пункты досмотра грузовиков.