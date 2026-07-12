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Губернатор Илья Середюк поздравил работников почты с профессиональным праздником.

По словам главы региона, почтальоны не просто приносят людям газеты, письма, пенсии, но и помогают сохранять привычный уклад жизни в небольших поселениях. Почтовики помогают местным жителям с доставкой продуктов, умеют выслушать и поддержать советом.

Среди тех, кто отмечает сегодня профессиональный праздник - Виктор Веремейчиков из Белова, который трудится в частном секторе уже 18 лет, Галина Душевина, которая доставляет почту жителям поселка Чкаловский 11 лет и Наталья Азаренкова, почти три десятилетия возглавляющая почтовое отделение в селе Шабаново.

«Таких неравнодушных почтовых сотрудников можно найти в каждом муниципалитете Кузбасса. Все они заслуживают глубокого уважения – за труд, ответственность и надежность», - отметил глава региона.

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