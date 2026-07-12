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НовостиПроисшествия12 июля 2026 7:19

На кузбасской трассе сгорел бензовоз

Пожар в бензовозе произошел на территории Кемеровского округа
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: МЧС Кузбасса.

Фото: МЧС Кузбасса.

В Кемеровском округе на 346-ом километре трассе Р-255 сгорел бензовоз. ЧП произошло утром 12 июля, сообщили в МЧС Кузбасса.

Сигнал о возгорании поступил в оперативную службу в 10.02. Потушить огонь удалось только спустя час. К работе пожара привлекались 16 человек и 5 единиц техники.

Сейчас специалисты устанавливают причину пожара и причиненный ущерб.

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