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НовостиЧто происходит13 июля 2026 0:41

«Выпил квас»: в Кузбассе поймали пьяного водителя, выехавшего на встречку

В Беловском округе остановили нетрезвого водителя, выехавшего на встречную полосу
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области.

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области.

Сотрудники Госавтоинспекции Беловского муниципального округа остановили водителя, который был пьян. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области.

Инспекторы заметили, что водитель автомобиля «Лада Ларгус» выехал на встречную полосу в запрещенном месте на дороге «Белово - Коновалово - Прокопьевск». Они остановили машину и почувствовали запах алкоголя от водителя. Мужчину пригласили в патрульный автомобиль для проверки на алкогольное опьянение. Сначала он сказал, что выпил квас, но алкотестер показал, что содержание алкоголя в в выдыхаемом воздухе значительно превышает норму.

На водителя составили два протокола: за выезд на встречную полосу; за управление в состоянии опьянения. Водителю грозит штраф в 45 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет.

Ранее мы писали, что спортсмен из Новокузнецка выиграл живого барана в соревнованиях по корэш, а также на кузбасской трассе сгорел бензовоз.