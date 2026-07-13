Жительница Новокузнецка с редким генотипом спасла жизнь незнакомке

Новокузнечанка стала донором костного мозга. Фото: соцсети Андрея Тарасова.

Новокузнечанка Светлана Тищенко стала донором костного мозга и нашла своего генетического близнеца. Это уже девятая подобная история в Кузбассе. Об этом сообщил министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов.

Светлана имеет редкий генотип. Через три года после вступления в Федеральному регистр ей позвонили из Кировского НИИ гематологии и переливания крови ФМБА России. Ей сообщили о совпадении с пациенткой, нуждающейся в трансплантации. Процедуру назначили на ее день рождения.

Светлана поделилась, что это было настоящее чудо. Она сказала, что дарит не просто клетки, а жизнь, и что теперь у неё появилась «генетическая» сестра. Светлана выразила уверенность в том, что женщина справится, приобретет новый опыт и обязательно будет жить. Также она отметила, что мир держится на добре, свете и любви.

Андрей Тарасов отметил, что чем больше людей присоединяются к Федеральному регистру доноров костного мозга, тем выше шансы на выздоровление у пациентов с заболеваниями крови.

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