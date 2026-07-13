В Кемерове оштрафовали отдыхающих на Красном озере

Фото: УМВД России по г. Кемерово, Городской штаб народных дружин.

Восемь протоколов составили сотрудники полиции в ходе профилактического рейда на Красном озере в Кемерове. Об этом сообщили в городской администрации.

Так, пятерых отдыхающих привлекли за распитие алкоголя в общественном месте. Санкции статьи предусматривают штраф в размере 1,5 тысяч рублей.

Еще на двух кемеровчан составили протоколы за неисполнение родительских обязанностей – их несовершеннолетние дети гуляли не берегу одни. Штраф составит две тысячи рублей.

Кроме того, один человек был привлечен за мелкое хулиганство – ему придется расстаться с одной тысячью рублей.

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