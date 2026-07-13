В Киселевске школа № 14 откроется после ремонта 1 сентября

Фото: соцсети Ильи Середюка.

В Киселевске капремонт школы №14 будет завершен до конца августа, и уже с 1 сентября ученики приступят к учебе в современном и комфортном образовательном пространстве. Об этом сообщил губернатор Илья Середюк.

Школа будет не просто обновлена. После ремонта в ней откроются новые пространства, в том числе медиацентр, площадки для занятий робототехникой и биологией.

«Нам важно создать условия, чтобы дети могли не только получать качественные знания, но и раскрывать свои таланты в творчестве, науке, спорте», - подчеркнул глава региона.

Он напомнил, что в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» в регионе также ведется капремонт школ в Кемерове, Киселевске, поселке Плотниково Промышленновского округа и поселке Тайжина Осинниковского округа.

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