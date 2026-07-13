Обещал построить бизнес: в Кузбассе мужчина проиграл чужие деньги в казино

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В Новокузнецке перед судом предстанет 36-летний мошенник, который проиграл в казино миллион рублей, взятый взаймы. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Горожанин уговорил знакомую организовать совместный бизнес – приобрести автомобиль в Приморском крае, а затем продать в Кузбассе по завышенной цене. Женщина перевела мужчине 1,1 млн рублей, однако прибыли так и не получила. Новокузнечанин и не собирался исполнять свои бязательства. Он дважды съездил на специально отведенную территорию для игорного бизнеса и проиграл все деньги в казино.

Несколько месяцев мошенник «кормил обещаниями» знакомую, мол, ищет подходящую машину. А потом просто перестал выходить на связь. Тогда женщина обратилась в полицию.

Отмечается, что в ходе расследования мужчина вернул приятельнице 380 000 рублей.

Ранее мы писали, что губернатор Кузбасса объявил о создании 40 новых рабочих мест на заводе в Юрге, а также в Новокузнецке награды ветерана Великой Отечественной вернулись в семью.