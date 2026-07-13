В Кузбассе семья отсудила у лагеря 150 тысяч рублей за травму ребенка

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В Прокопьевске суд взыскал с детского лагеря «Огонек» более 150 тысяч рублей за травму школьницы. Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов Кемеровской области.

Девочка во время отдыха в лагере ударилась о железную лестницу на игровой площадке. В результате сломала зубы и получила ушиб губы и впоследствии была вынуждена долго лечиться у стоматолога.

Суд посчитав, что детский оздоровительный лагерь обязан обеспечивать безопасность детей, удовлетворил иск семьи пострадавшей. В пользу девочки были взысканы 52 550 рублей материального ущерба и компенсация морального вреда в размере 100 000 рублей.

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