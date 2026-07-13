В Кузбассе пьяный водитель протаранил ограждение и продолжил путь

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу.

В Белове пьяный водитель врезался в ограждение, после чего продолжил движение. Неизвестно, чем бы закончились покатушки нарушителя, если бы его не остановили сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии.

На улице Октябрьской экипаж правоохранителей обратил внимание на автомобиль «Лада Приора»: водитель двигался с нарушением траектории, совершал опасные маневры, допустил столкновение с дорожным ограждением. Росгвардейцы проследовали за легковушкой и остановили ее на улице Горького. За рулем находился 49-летний нетрезвый мужчина.

Для дальнейшего разбирательства на место был вызван экипаж Госавтоинспекции.

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