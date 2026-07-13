Попался под руку: в Кузбассе женщина пырнула ножом мужа во время приготовления еды

Фото: архив КП. Фото: Рустем АХУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Мариинске задержали 29-летнюю женщину, которая ранила ножом гражданского мужа. Об инциденте рассказали в Управлении Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу.

Конфликт между сожителями произошел ночью во время застолья. Женщина пошла готовить еду и взяла в руки кухонный нож. Разозлившись, она ударила им возлюбленного в ягодицу. Мужчина обратился за помощью к соседям, которые вызвали экстренные службы.

Прибывшие медики оказали пострадавшему помощь на месте – госпитализация ему не потребовалась. А его обидчицу доставили в полицию.

Ранее мы писали, что в Кузбассе семья отсудила у лагеря 150 тысяч рублей за травму ребенка, а также в Киселевске школа № 14 откроется после ремонта 1 сентября.