Человеку нужен человек: в Кемерове ищут наставников для детей-сирот

Фото: пресс-служба Благотворительного фонда "Дети +".

В Кемерове стартовал набор волонтеров в программу наставничества «Трамплин» для детей-сирот (в том числе тех, кто воспитывается пожилыми опекунами или находится в кризисной ситуации) и детей с социально значимыми заболеваниями, включая вирус иммунодефицита человека.

Неравнодушных кемеровчан, готовых оказать поддержку тем, кто потерял родителей, помочь им преодолеть сложности подросткового возраста, разобраться в себе и найти правильные жизненные ориентиры, обучат всему необходимому. Отношения в паре «наставник–подросток» будут сопровождаться психологом.

Присоединиться к проекту можно не только очно, но и онлайн. Это позволяет стать наставником даже тем, кто живет далеко от региональных центров.

Стать наставником может любой желающий в возрасте от 24 лет. Для этого необходимо позвонить на горячую линию программы «Трамплин» по телефону + 7 (905) 066-29-95 (Дарья, куратор программы) или заполнить форму на официальном сайте фонда «Дети+».

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