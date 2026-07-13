Погода в Кузбассе 14 июля 2026 года: дожди, грозы и жара до +28 градусов

Фото: архив КП. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Во вторник, 14 июля, в Кузбассе ожидаются теплая погода с кратковременными дождями и грозами. Об этом сообщили синоптики Кемеровского гидрометцентре.

Ночью температура воздуха будет в пределах +11... +16, местами +5... +10 градусов. Днем прогреется до +23... +28, в некоторых районах будет всего +17... +22 градуса. Ветер - юго-западный, ночью 2-7 метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду, днем 4-9 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду. Возможны кратковременные дожди, грозы, местами туманы.

Погода в Кемерове 14 июля 2026 года

В Кемерове ночью 14 июля температура воздуха составит +14…+16 градусов, днем +24…+26 градусов. Ветер будет юго-западный, ночью 2-7 метров в секунду с порывами до 12 метров в секунду, днем 4-9 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду. Кратковременный дождь, местами гроза.

Ранее мы писали, что в Кузбассе семья отсудила у лагеря 150 тысяч рублей за травму ребенка, а также в Киселевске школа № 14 откроется после ремонта 1 сентября.