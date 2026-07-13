Жительница Кузбасса продала машину и перевела мошенникам более 3 млн рублей

Фото: архив КП. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Киселевске 71-летняя пенсионерка, опасаясь за свои сбережения, перевела мошенникам более 3 млн рублей. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Сначала незнакомец предложил женщине установить новый домофон и попросил назвать для этого смс-код, который пришел на телефон. Затем киселевчанка получила сообщение о взломе аккаунта на портале Госуслуг, в котором был указан номер горячей линии. Позвонив по нему, женщина узнала, будто аферисты оформили доверенность от ее имени и пытались взять кредит. Чтобы не потерять деньги, оператор рекомендовал снять наличные средства и перечислить на указанные реквизиты.

Под диктовку мошенников пенсионерка продала автомобиль «Тойота Королла» за 650 000 рублей, а затем вместе с мужем приехала в Новокузнецк и перечислила на указанные счета все накопления. После этого аферисты потребовали продать квартиру! В этот момент пенсионерка поняла, что была обманута, и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали, что в Кузбассе семья отсудила у лагеря 150 тысяч рублей за травму ребенка, а также в Киселевске школа № 14 откроется после ремонта 1 сентября.