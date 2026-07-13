«Скорее всего, новый для науки вид»: палеонтологи нашли в Кузбассе уникальную кость стегозавра

Фото: Кузбасский краеведческий музей.

Палеонтологи нашли в Шестаково уникальную кость стегозавра – скорее всего, она принадлежит новому для науки виду. Об этом рассказали в Кузбасском краеведческом музее.

Сейчас главный научный сотрудник Зоологического института РАН, один из ведущих российских специалистов по динозаврам Александр Аверьянов пишет статью о находке стегозавра. По словам палеонтолога, в Шестаково было обнаружено очень мало останков этого вида динозавров: несколько зубов, дермальный шип и целая плечевая кость. Последняя находка – уникальная. Это единственная полностью сохранившаяся плечевая кость стегозавра мелового периода во всем мире. Она отличается прекрасной сохранностью и множеством важных анатомических деталей.

«Определить вид найденного стегозавра пока невозможно. Скорее всего, это новый для науки вид. Надеюсь, скоро появятся новые материалы», - отметил Александр Аверьянов.

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