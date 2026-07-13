В Кузбассе производственный травматизм за год вырос на треть

Фото: сайт Государственной инспекции труда Кузбасса.

За первое полугодие 2026 года в Кузбассе произошло 138 несчастных случаев на рабочих местах – это на 32,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в областной инспекции по труду.

На производственных предприятиях зафиксировано 5 групповых, 70 смертельных и 63 тяжелых случая. В прошлом году их было соответственно: 3, 43 и 58.

В этом году увеличилось количество кузбассовцев, скончавшихся на рабочих местах от естественных причин: с 22 до 47 человек. Также выросло число погибших в результате производственных травм - 23 человека (в прошлом был 21).

Ранее мы писали, что в Кузбассе семья отсудила у лагеря 150 тысяч рублей за травму ребенка, а также в Киселевске школа № 14 откроется после ремонта 1 сентября.