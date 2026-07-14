В Кузбассе дезориентированный мужчина не смог найти дорогу домой

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу.

В Юрге сотрудники Росгвардии разыскали 82-летнего дедушку, который не смог найти дорогу домой из-за проблем со здоровьем. Об инциденте рассказали в Управлении Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу.

За помощью к правоохранителям обратился родственник пропавшего. Он рассказал, что пожилой юргинец пропал и нуждается в медицинской помощи. Экипаж вневедомственной охраны нашел пенсионера на улице Комсомольской – мужчина находился в дезориентированном состоянии. Его благополучно вернули родственникам.

Ранее мы писали, что палеонтологи нашли в Кузбассе уникальную кость стегозавра, а также семья отсудила у лагеря 150 тысяч рублей за травму ребенка.