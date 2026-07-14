В Кузбассе дело о невыплаты зарплат в «Подорожнике» дошло до суда

В Кузбассе завершено расследование уголовного дела о невыплате зарплат в кофейне «Подорожник» Фото: Анастасия СЕРГЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кузбассе завершено расследование уголовного дела о невыплате заработной платы в коммерческой организации, сообщили в СК РФ по Кемеровской области и прокуратуре Кузбасса. Речь идет о кофейне «Подорожник», которая закрылась в начале года.

Директор сети быстрого питания обвиняется в невыплаты заработной платы (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ). По данным следствия, женщина не выдавала деньги сотрудникам с октября 2025 года по май 2026 года. Долг предприятия перед 312 работниками составил более 23 млн рублей. При этом установлено, что руководитель имела финансовую возможность выплатить зарплату.

В рамках расследования уголовного дела допрошены более 400 работников компании, изъята документация, проведена судебно-бухгалтерская экспертиза. Потерпевшими по делу признаны более 300 человек.

На расчетные счета, имущество организации и самой руководительницы наложен арест на сумму более 25 млн рублей.

Сейчас уголовное дело направлено в суд.

Напомним, что в феврале руководство сети «Подорожник» заявило о закрытии кофеен, а спустя несколько недель стало известно о возбуждении уголовного дела о невыплате зарплат на предприятии.

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