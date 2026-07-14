Кузбасские врачи нашли у пациента с бессонницей рак толстого кишечника

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Врачи Клинического консультативно-диагностического центра нашли у пациента с общими симптомами рак. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

77-летний мужчина жаловался на быструю утомляемость, снижение работоспособности, частые головные боли и бессонницу. В большинстве случаев тяжелая анемия не окончательный диагноз, а причина серьезного заболевания, поэтому специалисты провели лабораторные и эндоскопические исследования. В итоге выявили онкопатологию пищеварительной системы на I стадии.

Сейчас пациент проходит дополнительные обследования в Центре амбулаторной онкологической помощи, после чего будет направлен на госпитализацию.

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