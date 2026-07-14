В Кузбассе жительница аварийного дома отсудила у мэрии 1 млн рублей

Фото: архив КП. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жительница Кузбасса через суд увеличила компенсацию за аварийное жилье на 1 млн рублей. Об инциденте рассказал официальный представитель Мариинского городского суда Алексей Бушуев.

Деревянный дом, в котором женщина имеет квартиру, был признан аварийным и подлежащим сносу. Комитет по управлению муниципальным имуществом предложил владелице жилья возмещение в размере около 3,38 млн рублей. Однако женщина отказалась подписывать документ, не согласившись с суммой предлагаемой выплаты. Горожанка обратилась в суд и потребовала доплатить еще миллион рублей – это убытки, связанные с потерей хозпостроек, а также затраты на аренду жилья на период поиска новой квартиры.

Суд встал на стороны жительницы Мариинска и обязал взыскать с администрации округа выкупную стоимость изымаемого имущества в размере 4,38 млн рублей.

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