Середюк обсудил с Тулеевым железную дорогу от Таштагола до китайского Урумчи

Фото: соцсети Ильи Середюка.

Власти Кузбасса задумались возобновить работы над проектом Северо-Сибирской железной дороги. Строительство магистрали губернатор Илья Середюк обсудил сегодня с опытным транспортником, который долгое время руководил ФКУ «Сибуправтодор» Дмитрием Тулеевым.

«Он представил свои предложения по возобновлению работы над проектом Северо-Сибирской железной дороги. Речь шла об участке от Таштагола до китайского города Урумчи. Такой прямой путь на юг может сократить время на перевозку товаров и сырья. Это уменьшит транспортные расходы и сделает продукцию кузбасских предприятий более востребованной. Также защитит от санкционных рисков», - пояснил глава региона.

Кроме того, на встрече обсудили возможности расширения федеральной трассы на въезде в Кемерово, проект строительства обхода Ленинск-Кузнецкого и создание подъездов к Шерегешу.

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