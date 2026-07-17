В Кузбассе задержали двух мужчин за совершение киберпреступлений

Фото: СК РФ по Кемеровской области.

В Кузбассе задержали двоих мужчин, помогавшим мошенникам обманывать людей. Фигуранты обвиняются в незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции (ч. 3 ст. 274.3 УК РФ). Об этом сообщили в СКР по Кемеровской области и МВД региона.

Незаконной деятельностью мужчины занимались совсем недолго - с июня по июль 2026 года – тем не менее, успели причинить ущерб в крупном и особо крупном размерах. Установлено, что фигуранты привезли сим-боксы в Кемерово, арендовали квартиры в разных районах и выступали в роли операторов, организовав техническую базу для дистанционной деятельности мошеннических «колл-центров».

В ходе обысков силовики нашли у задержанных сим-боксы и более 650 сим-карт операторов сотовой связи.

Незаконная деятельность фигурантов была выявлена в ходе совместной работы сотрудников региональных управлений ФСБ и МВД. Задержаны мужчины были при силовой поддержке бойцов Росгвардии. На время следствия обвиняемые будут находиться в СИЗО.

Фото: СК РФ по Кемеровской области.

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