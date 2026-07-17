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НовостиОбщество17 июля 2026 3:47

Мэр Новокузнецка рассказал о подготовке теплосетей к отопительному сезону

В Новокузнецке отремонтируют участок тепловой сети в Топольниках
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: соцсети Дениса Ильина.

Фото: соцсети Дениса Ильина.

В Новокузнецке полным ходом идет подготовка сетей к новому отопительному сезону. ‎ ‎О ходе работ на участке в Топольниках рассказал мэр Денис Ильн.

Рядом с Кузнецким мостом ремонтируют участок тепловой сети протяженностью 573 метра, диаметр труб — 720 мм. ‎Это важнейший узел тепловых сетей, от его состояния зависит подача тепла и горячей воды в Центральный и Куйбышевский районы. ‎

На сегодняшний день участок полностью вскрыли, демонтировали железобетонные плиты перекрытия канала, а также убрали половину старых труб. Параллельно начался монтаж нового трубопровода.

«‎После ремонта снизятся теплопотери, повысится надежность системы. ‎ ‎Завершить планируем до начала отопительного сезона», - сообщил градоначальник.

Ранее мы писали, что кемеровчане смогут бесплатно увидеть выставку импрессионистов в музее ИЗО, а также у двух женщин обнаружили рак груди во время планового осмотра.