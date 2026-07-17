Мэр Новокузнецка рассказал о подготовке теплосетей к отопительному сезону

В Новокузнецке полным ходом идет подготовка сетей к новому отопительному сезону. О ходе работ на участке в Топольниках рассказал мэр Денис Ильн.
Рядом с Кузнецким мостом ремонтируют участок тепловой сети протяженностью 573 метра, диаметр труб — 720 мм. Это важнейший узел тепловых сетей, от его состояния зависит подача тепла и горячей воды в Центральный и Куйбышевский районы.
На сегодняшний день участок полностью вскрыли, демонтировали железобетонные плиты перекрытия канала, а также убрали половину старых труб. Параллельно начался монтаж нового трубопровода.
«После ремонта снизятся теплопотери, повысится надежность системы. Завершить планируем до начала отопительного сезона», - сообщил градоначальник.
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