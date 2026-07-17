Губернатор Кузбасса проверил подготовку Прокопьевского округа ко Дню шахтера.

Губернатор Кузбасса Илья Середюк проверил подготовку Прокопьевского округа ко Дню шахтера.

Глава региона отметил, что один из ключевых объектов - новая зона отдыха у воды в Краснобродском. Раньше здесь был пустырь, теперь появились площадка для пляжного волейбола, парк для прогулок и детская игровая зона.

Также Илья Середюк добавил, что на месте болота разбили парк с 700 деревьями и кустарниками. Растения подобраны так, что их цвет меняется в зависимости от времени года, радуя глаз.

Кроме того, в округе благоустраивают скверы и общественные пространства, модернизируют инженерную инфраструктуру и активно ремонтируют дороги.

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