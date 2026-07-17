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НовостиОбщество17 июля 2026 6:50

Губернатор Кузбасса проверил подготовку Прокопьевского округа ко Дню шахтера

Илья Середюк оценил подготовку Прокопьевского округа ко Дню шахтера
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
Губернатор Кузбасса проверил подготовку Прокопьевского округа ко Дню шахтера.

Губернатор Кузбасса проверил подготовку Прокопьевского округа ко Дню шахтера.

Губернатор Кузбасса Илья Середюк проверил подготовку Прокопьевского округа ко Дню шахтера.

Глава региона отметил, что один из ключевых объектов - новая зона отдыха у воды в Краснобродском. Раньше здесь был пустырь, теперь появились площадка для пляжного волейбола, парк для прогулок и детская игровая зона.

Также Илья Середюк добавил, что на месте болота разбили парк с 700 деревьями и кустарниками. Растения подобраны так, что их цвет меняется в зависимости от времени года, радуя глаз.

Кроме того, в округе благоустраивают скверы и общественные пространства, модернизируют инженерную инфраструктуру и активно ремонтируют дороги.

Ранее мы писали, что кемеровчане смогут бесплатно увидеть выставку импрессионистов в музее ИЗО, а также у двух женщин обнаружили рак груди во время планового осмотра.