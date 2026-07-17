В Кузбассе осудили бывшего продавца за присвоение более миллиона рублей.

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Ижморский районный суд вынес приговор жительнице, обвиняемой в присвоении вверенного имущества в особо крупном размере. Об этом сообщил объединенный пресс-центр судов Кемеровской области.
Суд установил, что, работая продавцом, женщина подменяла данные в кассовых документах. Она искусственно завышала расходы и занижала остаток денег в кассе, присваивая себе средства. В результате ее действий сумма ущерба составила 1 096 113 рублей 97 копеек.
Недостача была обнаружена во время ревизии. Подсудимая признала вину и раскаялась. Суд признал ее виновной. Учитывая смягчающие обстоятельства, суд приговорил женщину к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года. Кроме того, суд обязал ее возместить ущерб в полном объеме.
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