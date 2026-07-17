В двух городах Кузбасса пройдет фестиваль «Русское лето» #ZaРоссию.

Фестиваль «Русское лето» #ZaРоссию пройдет в Кузбассе в августе. В Калтане он состоится 1 августа, а в Кемерове - 28 августа. В мероприятии примут участие известные исполнители, популярные фолк-коллективы и местные артисты. В Год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. Основной темой мероприятия станет диалог культурных традиций народов нашей страны.

Губернатор Кузбасса Илья Середюк отметил, что сейчас особенно важно чувствовать поддержку друг друга. Фестиваль «Русское лето» объединяет людей вокруг главных ценностей - любви к Родине и уважения к традициям предков.

В Калтане фестиваль пройдет на площади перед ДК «Энергетик» в День города. Здесь выступят рок-музыканты Ольга Кормухина, Алексей Белов и певица Ольга Панюшкина. В Кемерове праздник состоится на Московской площади в преддверии Дня шахтера, где выступит Зара.

Фестивали в Калтане и Кемерове начнутся в 16.00, вход свободный. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Ранее мы писали, что кемеровчане смогут бесплатно увидеть выставку импрессионистов в музее ИЗО, а также у двух женщин обнаружили рак груди во время планового осмотра.