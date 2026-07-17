Кузбассовцы смогут по телефону задать вопросы чиновникам с 20 по 24 июля

Жители Кузбасса смогут по телефону задать вопросы чиновникам. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жители Кузбасса могут напрямую обратиться к заместителю губернатора Кузбасса, руководителям исполнительных органов региона с 20 по 24 июля 2026 года. Оставить обращения можно по телефонам прямой линии.

20 июля (понедельник) на связи будет Петр Яцухно, начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Кузбасса. Задать вопросы можно с 15.00 до 16.00 по телефону: 8 (3842) 58-39-03.

21 июля (вторник) на вопросы ответит Леонид Старосвет, заместитель губернатора Кузбасса (по промышленности, транспорту и цифровизации). Звонить можно с 15.00 до 16.00 по номеру: 8 (3842) 58-78-61.

22 июля (среда) с 15.00 до 17.00 на связи Константин Лопатенко, министр транспорта Кузбасса. Телефон для вопросов: 8 (3842) 75-81-35.

23 июля (четверг) с 15.00 до 17.00 на вопросы ответит Елена Латышенко, министр туризма Кузбасса. Задать их можно по телефону: 8 (3842) 90-02-58.

24 июля (пятница) на связи Алексей Гришин, министр промышленности и торговли Кузбасса. Время для звонков - с 15.00 до 17.00, телефон: 8 (3842) 58-65-31.

Ранее мы писали, что кемеровчане смогут бесплатно увидеть выставку импрессионистов в музее ИЗО, а также у двух женщин обнаружили рак груди во время планового осмотра.