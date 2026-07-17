В Кузбассе пройдет мультиформатный фестиваль «НЕБОФЕСТ».

16 августа на аэродроме «Кемерово-Северный» пройдет VII мультиформатный фестиваль «НЕБОФЕСТ». Вход для всех гостей бесплатный.

Главная особенность фестиваля - парашютный спорт. Посетители увидят выступления лучших спортсменов региона и страны, смогут совершить тандемный прыжок или попробовать себя в виртуальной реальности. В этом году появится новая активность: впервые на «НЕБОФЕСТЕ» будет воздушный шар. На нем можно будет прокатиться и сделать эффектные снимки на закате.

Музыкальная часть фестиваля обещает быть яркой. Выступят группы «Сестренка», «Ундервуд», «Братья Грим», а также Ирина Нельсон и «REFLEX». В течение дня будут звучать песни кузбасских и сибирских коллективов. В этом году впервые прошел конкурс музыкантов: на него подали более 170 заявок. Победитель выступит перед многотысячной аудиторией.

Ранее мы писали, что кемеровчане смогут бесплатно увидеть выставку импрессионистов в музее ИЗО, а также у двух женщин обнаружили рак груди во время планового осмотра.