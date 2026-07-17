Без прав, нетрезв, не остановился: в Кузбассе поймали 16-летнего водителя

В Новокузнецком округе остановили 16-летнего водителя. Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области.

В Новокузнецком округе сотрудники ГИБДД остановили несовершеннолетнего водителя с признаками опьянения. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области.

Инспекторы заметили автомобиль «ВАЗ-21099» и подали требование об остановке. Водитель проигнорировал его. Когда машину удалось остановить, выяснилось, что за рулем был 16-летний подросток.

На место прибыли его родители. Юноша рассказал, что ехал на машине, которую купил сам, выпил немного алкоголя с друзьями на берегу реки. Алкотестер подтвердил его слова: уровень алкоголя в выдохе составил 0,23 мг/л.

На подростка составили протоколы за управление автомобилем без прав, в нетрезвом виде и за невыполнение требования полиции об остановке. Машину отправили на штрафстоянку.

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