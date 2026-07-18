Кузбассовец выбил окно в доме племянницы, чтобы отвести от себя подозрения

Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП
Житель Новокузнецка инсценировал преступление, чтобы отвести от себя подозрения. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.
21-летняя новокузнечанка попросила своего 40-летнего дядю присмотреть за ее квартирой на время отъезда. Идея оказалось неудачной, потому что мужчина вместо того, чтобы следить за жильем, демонтировал и украл оттуда электрокотел. А чтобы подозрения не пали на него, новокузнечанин инсценировал незаконное проникновение в дом - выбил окно, после чего покинул жилище, заперев входную дверь своим ключом.
Украденный электрокотел мужчина попытался продать, но, получив отказ в комиссионке, оставил котел себе.
Мужчина стал фигурантом уголовного дела.
Ранее мы писали, что более 24 тысяч кузбассовцев обратились за помощью из-за укусов клещей, а также на кемеровском заводе насмерть разбился подсобный рабочий.