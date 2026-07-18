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НовостиПроисшествия18 июля 2026 4:15

Кузбассовец выбил окно в доме племянницы, чтобы отвести от себя подозрения

Житель Кузбасса инсценировал преступление
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив КП.

Фото: архив КП.

Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Житель Новокузнецка инсценировал преступление, чтобы отвести от себя подозрения. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

21-летняя новокузнечанка попросила своего 40-летнего дядю присмотреть за ее квартирой на время отъезда. Идея оказалось неудачной, потому что мужчина вместо того, чтобы следить за жильем, демонтировал и украл оттуда электрокотел. А чтобы подозрения не пали на него, новокузнечанин инсценировал незаконное проникновение в дом - выбил окно, после чего покинул жилище, заперев входную дверь своим ключом.

Украденный электрокотел мужчина попытался продать, но, получив отказ в комиссионке, оставил котел себе.

Мужчина стал фигурантом уголовного дела.

Ранее мы писали, что более 24 тысяч кузбассовцев обратились за помощью из-за укусов клещей, а также на кемеровском заводе насмерть разбился подсобный рабочий.