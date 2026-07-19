Кемеровчанка потеряла более миллиона рублей, поверив интернет-знакомому. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В полицию Кемерова обратилась 34-летняя жительница. Она рассказала, что неизвестный обманом украл у нее более миллиона рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Кузбассу.

По данным полиции, женщина познакомилась в мессенджере с мужчиной, который предложил ей заработать на бирже. Под диктовку «инвестора» она установила на телефон приложение и открыла брокерский счет. Затем она взяла кредиты на сумму более миллиона рублей и перевела деньги по указанным им реквизитам.

Когда вывести средства не получилось, женщина поняла, что ее обманули, обратилась в полицию. Сейчас сотрудники уголовного розыска ищут подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Максимальная мера наказания составляет 10 лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что в Кузбассе нормализуется ситуация с очередями на АЗС, а также за неделю кузбассовцы отдали мошенникам более 19 млн рублей.