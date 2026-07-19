За неделю кузбассовцы отдали мошенникам более 19 млн рублей. Фото: Ольга ЮШКОВА.

За последнюю неделю 21 житель Кузбасса пострадал от дистанционного мошенничества. Они потеряли 19 млн 178 тысяч рублей. Об этом сообщает прокуратура Кемеровской области.

Наибольшая сумма денежных средств, похищенных за последнюю неделю, составила 4 млн 975 тысяч рублей. Прокуратура Кузбасса предупреждает жителей региона о новых схемах дистанционного мошенничества. Злоумышленники используют искусственный интеллект и социальную инженерию. Вот несколько распространенных схем:

1. Мошенничество с дипфейками. Злоумышленники создают реалистичные видео- или аудиозаписи с голосом руководителей, родственников или знакомых жертвы. Они могут притворяться, что просят о финансовой помощи или передают указания от начальства. Так мошенники убеждают людей переводить деньги или передавать конфиденциальные данные.

2. Атаки через поддельные приложения. Злоумышленники распространяют ссылки на якобы обновленные приложения банков и госуслуг. На самом деле это фишинговые программы. После установки такие приложения перехватывают СМС-коды и данные для входа в личные кабинеты. Это позволяет похитить деньги или оформить кредиты.

3. Лжеинвестиции с использованием ИИ. Преступники предлагают вложиться в якобы высокодоходные проекты. Они показывают графики и отчеты, созданные нейросетями. Жертве предлагают вывести небольшую сумму, чтобы создать доверие. Затем злоумышленники убеждают вложить крупные средства, которые потом исчезают.

4. Мошенничество через поддельные онлайн-кабинеты. Злоумышленники звонят или пишут в мессенджеры, представляясь сотрудниками МФЦ. Они говорят, что нужно подтвердить учетную запись из-за технических работ. Просят назвать код из СМС. На самом деле этот код нужен для восстановления доступа к аккаунту. Получив доступ, мошенники могут оформить микрозаймы на имя жертвы или получить справки для других афер.

Прокуратура Кузбасса призывает к бдительности:

- Не устанавливайте приложения по ссылкам из сообщений. Используйте только официальные магазины приложений.

- Проверяйте любую информацию о выплатах через официальные источники.

- Если есть сомнения, лично связывайтесь с банком или организацией, от имени которых поступил звонок.

Ранее мы писали, что в Кузбассе нормализуется ситуация с очередями на АЗС, а также более 24 тысяч кузбассовцев обратились за помощью из-за укусов клещей.