Новокузнечанин потерял почти 5 млн рублей, продавая квартиру.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
За неделю 21 житель Кузбасса пострадал от дистанционного мошенничества. Наибольшая сумма денежных средств, похищенных за последнюю неделю, составила 4 млн 975 тысяч рублей. Об этом сообщает прокуратура Кузбасса.
Житель Новокузнецка продавал квартиру в другом регионе. Ему позвонил неизвестный, представившийся сотрудником Росфинмониторинга. Мужчина сказал, что мошенники пытаются завладеть его квартирой. Он убедил новокузнечанина сотрудничать, угрожая обысками и изъятием денег.
Несколько месяцев пострадавший переводил сбережения на «безопасные счета» под руководством мошенников. Он также передал курьеру деньги от продажи квартиры и автомобиля.
Неизвестные просили не рассказывать о происходящем родственникам и знакомым, угрожая уголовным преследованием. Они обещали вернуть деньги после задержания преступников.
Когда мошенники перестали выходить на связь, мужчина понял, что его обманули, обратился в полицию.
Ранее мы писали, что в Кузбассе нормализуется ситуация с очередями на АЗС, а также более 24 тысяч кузбассовцев обратились за помощью из-за укусов клещей.