Новокузнечанин потерял почти 5 млн рублей, продавая квартиру. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

За неделю 21 житель Кузбасса пострадал от дистанционного мошенничества. Наибольшая сумма денежных средств, похищенных за последнюю неделю, составила 4 млн 975 тысяч рублей. Об этом сообщает прокуратура Кузбасса.

Житель Новокузнецка продавал квартиру в другом регионе. Ему позвонил неизвестный, представившийся сотрудником Росфинмониторинга. Мужчина сказал, что мошенники пытаются завладеть его квартирой. Он убедил новокузнечанина сотрудничать, угрожая обысками и изъятием денег.

Несколько месяцев пострадавший переводил сбережения на «безопасные счета» под руководством мошенников. Он также передал курьеру деньги от продажи квартиры и автомобиля.

Неизвестные просили не рассказывать о происходящем родственникам и знакомым, угрожая уголовным преследованием. Они обещали вернуть деньги после задержания преступников.

Когда мошенники перестали выходить на связь, мужчина понял, что его обманули, обратился в полицию.

Ранее мы писали, что в Кузбассе нормализуется ситуация с очередями на АЗС, а также более 24 тысяч кузбассовцев обратились за помощью из-за укусов клещей.