В Новокузнецке поймали нетрезвого дебошира в торговом центре. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новокузнецке сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который нарушал порядок в торговом центре. Его поведение могло создать угрозу для посетителей. Об этом сообщили в Управлении Росгвардии по Кемеровской области.

Вечером экипаж Росгвардии прибыл в торговый центр на улице Тореза по сигналу тревоги. Работница объекта сообщила, что один из посетителей ведет себя агрессивно. Она указала на 42-летнего жителя с признаками алкогольного опьянения. Стражи правопорядка успокоили мужчину и задержали его.

По предварительным данным, после употребления алкоголя мужчина начал провоцировать конфликты с окружающими. Его поведение угрожало безопасности других людей. На неоднократные требования охраны прекратить дебош мужчина не реагировал, поэтому была вызвана Росгвардия.

Для дальнейшего разбирательства задержанного передали сотрудникам полиции. После проверки будет принято решение в соответствии с законом.

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