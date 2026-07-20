Фото с видеорегистратора очевидца.

В Кемерове заметили семейство лосей на Леснополянском шоссе - животные перебегали проезжую часть перед виадуком. Кадрами, снятыми на видеорегистратор, очевидец поделился с «КП-Кемерово».

Инцидент произошел вечером 17 июля в 19.50. На записи видно, как дикие животные выбегают из лесополосной зоны и стремительно пересекают автомобильную дорогу.

В Кемерове заметили семейство лосей на Леснополянском шоссе

На кадрах заметно, что лоси двигались плотной группой. Водители были вынуждены резко снизить скорость, чтобы пропустить животных и избежать столкновения.

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