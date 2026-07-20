В Кузбассе врачи провели сразу две операции 100-летней пациентке

Фото: соцсети Андрея Тарасова.

Кузбасские врачи спасли 100-летнюю пациентку. Они провели сразу две операции. Об этом сообщил министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов.

Женщина поскользнулась дома и упала с высоты своего роста. Она сломала шейку бедра. Ее доставили в отделение травматологии и ортопедии №3 Кузбасской больницы скорой медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского. Заведующий отделением, травматолог-ортопед высшей категории Евгений Молоков, решил, что консервативное лечение не поможет. Оно лишь усугубит ситуацию: обездвиживание, долгие месяцы боли, риск застойных осложнений и пролежней. Поэтому было решено оперировать пациентку.

Медики тщательно подготовились к операции. Женщине провели спинальную анестезию. Операция на шейке бедра прошла успешно. Но во время обследования у женщины обнаружили пупочную грыжу. Хирурги провели вторую операцию - грыжесечение. Спустя некоторое время столетнюю пациентку выписали домой.

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