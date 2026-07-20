Более 75 тысяч кузбасских школьников отдохнули в лагерях летом.

Более 75 тысяч кузбасских школьников отдохнули в лагерях летом. Этом году возможности летнего отдыха для детей в Кузбассе стали разнообразнее благодаря развитию системы профильных смен.

Губернатор Илья Середюк подчеркнул, что важно, чтобы каждый день каникул приносил детям пользу, радость и новые впечатления. Для этого создаются все условия: в лагерях ребята набираются сил для будущего учебного года. Обновляется материальная база, внедряются современные педагогические методики, привлекаются вожатые и тренеры. Особое внимание уделяется безопасности: все все места детского отдыха проходят проверки, охраняются и обеспечиваются медицинским сопровождением.

Летом в Кузбассе запланированы более 700 туристических походов для семи тысяч детей. В 38 палаточных лагерях отдохнут не менее шести тысяч школьников. Около четырех тысяч детей поднимутся на Вершины воинской славы.

Ранее мы писали, что в Кузбассе нормализуется ситуация с очередями на АЗС, а также за неделю кузбассовцы отдали мошенникам более 19 млн рублей.