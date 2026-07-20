Руководство водоканала в Кузбассе обвиняют в подаче опасной воды жителям Тайги. Фото: СУ СК России по Кемеровской области.

В Кузбассе директору, техническому директору и заместителю технического директора коммерческой организации предъявлены обвинения в предоставлении услуг водоснабжения ненадлежащего качества населению. Об этом сообщили в СУ СК России по Кемеровской области.

По данным следствия, с декабря 2025 по январь 2026 года работники коммерческой организации подавали населению Тайгинского городского округа холодную воду, непригодную для употребления в пищу и опасную для здоровья. Они также скрыли от людей информацию о том, что концентрация вредных химических веществ в водопроводной воде существенно превышала допустимые нормы.

Следователи допросили свидетелей и специалистов, при поддержке ФСБ провели обыски по месту работы и дома обвиняемых. Продолжаются другие следственные действия для сбора доказательств. Расследование находится на контроле в аппарате следственного управления.

Ранее мы писали, что в Кузбассе нормализуется ситуация с очередями на АЗС, а также за неделю кузбассовцы отдали мошенникам более 19 млн рублей.