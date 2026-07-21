Илья Середюк рассказал о дополнительных мерах поддержки учителей

Фото: архив КП. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки учителей – документ разработан для повышения престижа профессии педагога и создания благоприятных условий профессиональной деятельности. Об этом сообщил губернатор Илья Середюк в своем канале в МАХ.

Указ предусматривает наставничество для начинающих учителей, возможность получения дополнительного профессионального образования, право на бесплатное посещение государственных и муниципальных музеев не реже одного раза в месяц, а также защиту от угрозы причинения вреда жизни и здоровью. Кроме того, документом гарантируется получение звания «Ветеран труда» после достижения 25 лет педагогического стажа.

Напомним, что в Кузбассе в честь 200-летия системы образования будет учреждено новое почетное звание для учителей.

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