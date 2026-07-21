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НовостиЭкономика21 июля 2026 8:26

Прокопьевску из областного бюджета выделят 400 млн рублей

Средства направят на выплату зарплаты и оплату коммунальных услуг социальных учреждений
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив КП.

Фото: архив КП.

Фото: Вера ЗЕНИНА. Перейти в Фотобанк КП

Прокопьевску из областного бюджета будет выделено 400 млн рублей. Об этом сообщил губернатор Илья Середюк.

По договоренности с главой города Максимом Шкарабейниковым, деньги направят на заработную плату, оплату коммунальных услуг социальных учреждений, социальные выплаты, а также поддержку городского электротранспорта.

Ранее мы писали, что в полиции Кузбасса посоветовали не затягивать с оформлением загранпаспортов, а также двое кузбассовцев лишились больших сумм после скачивания фейковых программ об АЗС.