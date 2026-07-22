Совершили чудо: новокузнецкие нейрохирурги спасли пациентку с тяжелой травмой

Новокузнецкие нейрохирурги спасли пациентку с тяжелой травмой и сосудистой патологией. Об этом сообщил губернатор Илья Середюк.
67-летняя женщина поступила в горбольницу № 29 с двумя опасными диагнозами: черепно-мозговой травмой и разрывом аневризмы сосудов головного мозга.
Для спасения женщины врачи провели сложную операцию - большую трепанацию черепа. Они удалили внутримозговую гематому, снизив отек мозга, а затем остановили кровотечение. Хирургическое вмешательство длилось три часа.
«Такие операции — большая редкость. В нашем отделении мы выполняем несколько вмешательств в год по поводу разрыва аневризмы. А сочетание разрыва аневризмы с черепно-мозговой травмой — случай и вовсе уникальный», — пояснил врач нейрохирургического отделения №1 Руслан Исмаилов.
Сегодня женщина уже в сознании, понимает речь и выполняет рекомендации медиков.
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