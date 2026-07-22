В Новокузнецке мужчина зарезал приятеля во время ссоры

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В Новокузнецке задержан мужчина, который убил приятеля во время конфликта. Об этом сообщили в СК РФ по Кемеровской области.

Вечером 21 июля мужчина нанес знакомому не менее одного удара ножом в область груди. Пострадавший был экстренно госпитализирован, но спасти его медики не смогли.

Нападавшему предъявлено обвинение в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Следователи уже опросили свидетелей, нашли нож, которым было совершено преступление. Назначен комплекс необходимых судебных экспертиз.

Ранее мы писали, что четыре пассажира автобуса пострадали в ДТП с бетономешалкой в Кузбассе, а также почти 60 тысяч кузбассовцев не смогли выехать за границу из-за долгов.