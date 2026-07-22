На кемеровском «Азоте» произошло возгорание во время остановки цеха

Фото: КАО «Азот».

22 июля на территории кемеровского «Азота» произошло возгорание.

Как сообщили на предприятии, ЧП случилось во время плановой приостановки на капремонт цеха аммиака-2.

«В ходе проведения плановых остановочных операций появился пропуск азотно-водородной смеси на блоке 6 с возгоранием. Пропуск оперативно устранен», - сообщили на «Азоте».

Уточнятся, что последствий для работы цеха и пострадавших нет.

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