Кемерово
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
+22°
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЧто происходит22 июля 2026 4:18

На кемеровском «Азоте» произошло возгорание во время остановки цеха

На кемеровском «Азоте» прокомментировали информацию о возгорании
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: КАО «Азот».

Фото: КАО «Азот».

22 июля на территории кемеровского «Азота» произошло возгорание.

Как сообщили на предприятии, ЧП случилось во время плановой приостановки на капремонт цеха аммиака-2.

«В ходе проведения плановых остановочных операций появился пропуск азотно-водородной смеси на блоке 6 с возгоранием. Пропуск оперативно устранен», - сообщили на «Азоте».

Уточнятся, что последствий для работы цеха и пострадавших нет.

Ранее мы писали, что четыре пассажира автобуса пострадали в ДТП с бетономешалкой в Кузбассе, а также почти 60 тысяч кузбассовцев не смогли выехать за границу из-за долгов.