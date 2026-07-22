В Кузбассе родилась девочка-богатырша весом почти 5 кг

Фото: минздрав Кузбасса.

В Междуреченске родилась родилась девочка-богатырша весом 4,7 кг. Об этом рассказали в региональном минздраве.

Мама малышки - Ольга Чупова - работает в городской больнице заместителем главного врача. Отец - Дмитрий - проходил службу в военной разведке, сейчас участвует в региональной программе «СВОи Герои. КуZбасс».

Девочка, которую назвали Кира, стала четвертым ребенком в семье. Супруги уже воспитывают трех сыновей.

Ранее мы писали, что четыре пассажира автобуса пострадали в ДТП с бетономешалкой в Кузбассе, а также почти 60 тысяч кузбассовцев не смогли выехать за границу из-за долгов.