Резкое снижение тяги к алкоголю: токсиколог из Кузбасса рассказал о неожиданном побочном эффекте Оземпика

Фото: архив КП. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

У Оземпика и других препаратов, созданных для лечения диабета и снижения веса, выявили неожиданный побочный эффект - резкое снижение тяги к алкоголю. Об этом рассказал главный токсиколог Кузбасса Константин Сиворонов.

Врач сообщил о крупных исследованиях, которые проводились среди пациентов с алкогольной зависимостью. Так, у 50% принимавших семаглутид, тяга к спиртному снизилась на 50%. Эксперименты с добровольцами без зависимости показали, что на фоне приема семаглутида, тирзепатида или лираглутида, люди чувствовали себя менее пьяными при той же дозе алкоголя.

По словам спецциалисты, этому способствуют два фактора. Первый – физиологический: замедление переваривания приводит к более медленному всасыванию алкоголя, что снижает субъективное ощущение опьянения. Второй - нейрохимический: препараты снижают высвобождение нейромедиаторов удовольствия от приема алкоголя, то есть человек перестает получать от него привычное удовольствие.

Ранее мы писали, что четыре пассажира автобуса пострадали в ДТП с бетономешалкой в Кузбассе, а также почти 60 тысяч кузбассовцев не смогли выехать за границу из-за долгов.