В Кузбассе изменились правила выплаты единого пособия

Фото: Социальный фонд России по Кемеровской области.

Вступили в силу новые правила назначения единого пособия. Об изменениях рассказали в Отделении Соцфонда России по Кузбассу.

Нововведение касается тех, кто ухаживает за нетрудоспособным, и семей, оформляющих заявление на пособие по месту пребывания или фактического места жительства.

Фото: Социальный фонд России по Кемеровской области.

Фото: Социальный фонд России по Кемеровской области.

«Объективной причиной отсутствия дохода теперь считается уход только за близким родственником заявителя или члена его семьи, подтвержденный в СФР. При этом в стаж, как и прежде, включают период ухода без проверки родственных связей», - отметили в Соцфонде.

Кроме того, теперь будет проверяться проживание заявителя, если заявление подано по месту пребывания или фактического места жительства независимо от величины прожиточного минимума.

Фото: Социальный фонд России по Кемеровской области.

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