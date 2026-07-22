В Кузбассе изменились правила выплаты единого пособия

Вступили в силу новые правила назначения единого пособия. Об изменениях рассказали в Отделении Соцфонда России по Кузбассу.
Нововведение касается тех, кто ухаживает за нетрудоспособным, и семей, оформляющих заявление на пособие по месту пребывания или фактического места жительства.
«Объективной причиной отсутствия дохода теперь считается уход только за близким родственником заявителя или члена его семьи, подтвержденный в СФР. При этом в стаж, как и прежде, включают период ухода без проверки родственных связей», - отметили в Соцфонде.
Кроме того, теперь будет проверяться проживание заявителя, если заявление подано по месту пребывания или фактического места жительства независимо от величины прожиточного минимума.
Ранее мы писали, что четыре пассажира автобуса пострадали в ДТП с бетономешалкой в Кузбассе, а также почти 60 тысяч кузбассовцев не смогли выехать за границу из-за долгов.