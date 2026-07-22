Экс-замдиректора воспитательного учреждения в Кузбассе предстанет перед судом

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В Кузбассе завершено расследование уголовного дела о превышении должностных полномочий, фигурантом которого стал бывший замдиректора по режиму учебно-воспитательного учреждения. Об этом сообщили в СК РФ по Кемеровской области.

Мужчине инкриминируется в совершении 28 эпизодов преступления. Установлено, что в течение двух лет он жестоко обращался с восемнадцатью подростками в возрасте 11-15 лет, в том числе применял к ним физическую силу и недозволительные методы воспитания. Причиной его жестокости были якобы нарушения воспитанниками распорядка.

В ходе расследования были допрошены свыше 40 свидетелей, проведено не менее 13 очных ставок, 37 судебных экспертиз, включая психолого-психиатрические и 4 опознания.

Сейчас уголовное дело направлено в суд.

Ранее мы писали, что четыре пассажира автобуса пострадали в ДТП с бетономешалкой в Кузбассе, а также почти 60 тысяч кузбассовцев не смогли выехать за границу из-за долгов.