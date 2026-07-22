Выплаты по уходу за детьми-инвалидами в 2026 году оформили 1902 кузбассовца

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В 2026 году выплаты по уходу за детьми с инвалидностью оформили 1902 кузбассовца. Об этом сообщили в Отделении Соцфонда России по региону.

Размер выплаты составляет 15 032 руб. в месяц с районным коэффициентом, сумма индексируется каждый год.

Родителям и опекунам, ухаживающим за ребенком-инвалидом до 18 лет или инвалидом с детства I группы, выплата продлевается каждый год автоматически. Другим лицам, оформившим уход, пособие устанавливается на 12 месяцев. Ежегодно нужно подавать заявление, где указывается обязательство об осуществлении ухода - это можно сделать на портале Госуслуг, а также лично в клиентской службе Отделения СФР или в МФЦ.

Родители и опекуны не должны быть получателями других пенсий или пособий по безработице, но при этом могут работать неполный день, в том числе дистанционно или на дому. Для иных ухаживающих граждан возможность работать на условиях неполного рабочего времени законом не предусмотрена.

«Размер ежемесячной выплаты ежегодно индексируется с 1 февраля. Выплата перечисляется вместе с пенсией, назначенной ребенку-инвалиду или инвалиду с детства I группы. За каждый полный календарный год ухода начисляется 1,8 индивидуального пенсионного коэффициента и один год стажа, так ухаживающий может формировать право на страховую пенсию», - добавили Отделении Соцфонда России по Кузбассу.

Ранее мы писали, что четыре пассажира автобуса пострадали в ДТП с бетономешалкой в Кузбассе, а также почти 60 тысяч кузбассовцев не смогли выехать за границу из-за долгов.