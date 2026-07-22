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НовостиОбщество22 июля 2026 6:24

В Кемерове ликвидировали несанкционированную свалку в жилом районе Кедровка

В Кемерове убрали несанкционированную свалку на Хорошеборской улице
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
Фото: территориальное управление жилого района Кедровка.

Фото: территориальное управление жилого района Кедровка.

В жилом районе Кедровка города Кемерово на улице Хорошеборской ликвидировали несанкционированную свалку. Об этом рассказали в администрации города.

Жители ранее написали в соцсетях о том, что нужно провести работы. Специалисты территориального управления жилого района прибыли на место, оценили объем работ и запланировали мероприятия. Сейчас территория очищена и приведена в порядок.

Ранее мы писали, что четыре пассажира автобуса пострадали в ДТП с бетономешалкой в Кузбассе, а также почти 60 тысяч кузбассовцев не смогли выехать за границу из-за долгов.